VUELTA A ESPANA, TAPPA 11: VELOCISTI IN AZIONE, PEDERSEN SFIDA MERLIER (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il margine è forse persino superiore al previsto: 161 secondi di vantaggio su Primoz Roglic sono una dote di cui Remco Evenepoel nemmeno nei piani più ottimistici immaginava di poter disporre una decina abbondante di giorni fa, quando la cronosquadre d'apertura di Utrecht lo aveva posto a una quindicina di secondi dal dominatore delle ultime tre edizioni della VUELTA. Invece dopo la cronometro di Alicante la classifica raccolta di un Remco sempre più padrone della corsa, pronta a tuffarsi in una seconda settimana dopo non mancheranno trappole disseminate un po' ovunque, tra rampe e saliscendi a farla da padrone. Ma intanto la ripartenza in linea dopo i 30 chilometri contro il tempo di martedì strizza l'occhio ai VELOCISTI: nessuno GPM lungo i 191 chilometri che porteranno la carovana rossa da ElPozo Alimentacion a Cabo de Gata, con l'unica vera ...

