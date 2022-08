Vuelta a España 2022 oggi, undicesima tappa: percorso, altimetria, favoriti, tv. Nuova occasione per i velocisti (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dopo la cronometro con arrivo ad Alicante, la Vuelta a España 2022 torna ad offrire un’opportunità ai velocisti in gruppo. L’undicesima frazione andrà da ElPozo Alimentaciòn a Cabo de Gata, 191,2 chilometri che non dovrebbero prevedere scossoni in classifica generale, anche per la totale assenza di GPM. percorso tappa DI oggi Vuelta 2022 Giornata che le squadre dei velocisti non si vorranno lasciar scappare. Il punto più alto di giornata si tocca dopo 29 chilometri, ai 329 metri di altitudine di Lorca; leggerissima salita dopo Pulpì (km 61) e poi qualche breve saliscendi fino al chilometro 181, sede del traguardo volante di Ruescas. Ultimi 10 chilometri completamente ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dopo la cronometro con arrivo ad Alicante, latorna ad offrire un’opportunità aiin gruppo. L’frazione andrà da ElPozo Alimentaciòn a Cabo de Gata, 191,2 chilometri che non dovrebbero prevedere scossoni in classifica generale, anche per la totale assenza di GPM.DIGiornata che le squadre deinon si vorranno lasciar scappare. Il punto più alto di giornata si tocca dopo 29 chilometri, ai 329 metri di altitudine di Lorca; leggerissima salita dopo Pulpì (km 61) e poi qualche breve saliscendi fino al chilometro 181, sede del traguardo volante di Ruescas. Ultimi 10 chilometri completamente ...

