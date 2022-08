Vuelta a Espana 2022 in tv oggi: orari 31 agosto, programma, tv, streaming Eurosport (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dopo il primo successo in questa Vuelta, nella cronometro di ieri, di Remco Evenepoel, prosegue la corsa a tappe iberica con l’undicesima frazione in programma quest’oggi mercoledì 31 agosto: previsti in totale poco più di 191 chilometri (per la precisione 191,2) senza difficoltà altimetriche. Sarà dunque un’occasione per le ruote veloci, quasi un ritorno per loro dopo più di una frazione di montagna nelle quali, per caratteristiche, non sono stati tra i protagonisti; oggi invece si prospetta una tappa pienamente nelle loro corde, senza alcuna difficoltà altimetrica. Non sarà un percorso completamente pianeggiante da Alhama de Murcia a Cabo de Gata, ma in ogni caso ideale per i velocisti, con un solo sprint intermedio previsto 10 chilometri prima di tagliare il traguardo in quel di Ruescas, cui seguirà ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) Dopo il primo successo in questa, nella cronometro di ieri, di Remco Evenepoel, prosegue la corsa a tappe iberica con l’undicesima frazione inquest’mercoledì 31: previsti in totale poco più di 191 chilometri (per la precisione 191,2) senza difficoltà altimetriche. Sarà dunque un’occasione per le ruote veloci, quasi un ritorno per loro dopo più di una frazione di montagna nelle quali, per caratteristiche, non sono stati tra i protagonisti;invece si prospetta una tappa pienamente nelle loro corde, senza alcuna difficoltà altimetrica. Non sarà un percorso completamente pianeggiante da Alhama de Murcia a Cabo de Gata, ma in ogni caso ideale per i velocisti, con un solo sprint intermedio previsto 10 chilometri prima di tagliare il traguardo in quel di Ruescas, cui seguirà ...

zazoomblog : Vuelta a Espana 2022 streaming gratis LIVE e diretta tv: dove vedere tappa 11 - #Vuelta #Espana #streaming #gratis… - zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: tornano in scena i velocisti - #Vuelta #Espana #tappa #DIRETTA:… - zazoomblog : LIVE Vuelta a Espana 2022 tappa di oggi in DIRETTA: tornano in scena i velocisti - #Vuelta #Espana #tappa #DIRETTA… - zazoomblog : Vuelta a España 2022 Pavel Sivakov: “È stata una delle migliori crono della mia carriera” - #Vuelta #España #Pavel… -