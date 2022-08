Vuelta a España 2022, classifica rivoluzionata dal Covid: come cambia la top10, tre spagnoli in top5, Pozzovivo top20 (Di mercoledì 31 agosto 2022) cambia la graduatoria generale della Vuelta a España 2022 dopo una serie di positività al Covid che hanno segnato l’uscita di scena del britannico Simon Yates (Team BikeExchange – Jayco) e del francese Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers), rispettivamente quinto e nono alla vigilia della della partenza dell’11ma frazione da ElPozo Alimentaciòn (Alhama de Murchia) a Cabo de Gata. L’australiano Ben O’Connor (AG2R Citroën Team) e l’olandese Thymen Arensman (Team DSM) agguantano la top10 virtuale, rispettivamente a +7:46 ed a +8:44 dal belga Remco Evenepoel, portacolori della Quick-Step Alpha Vinyl Team. La situazione che si è creata dall’uscita di Yates permette ad un nuovo spagnolo di inserirsi tra i primi cinque. Segnaliamo infatti la posizione di Juan Ayuso Pesquera (UAE Team), quinto alle ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022)la graduatoria generale delladopo una serie di positività alche hanno segnato l’uscita di scena del britannico Simon Yates (Team BikeExchange – Jayco) e del francese Pavel Sivakov (INEOS Grenadiers), rispettivamente quinto e nono alla vigilia della della partenza dell’11ma frazione da ElPozo Alimentaciòn (Alhama de Murchia) a Cabo de Gata. L’australiano Ben O’Connor (AG2R Citroën Team) e l’olandese Thymen Arensman (Team DSM) agguantano lavirtuale, rispettivamente a +7:46 ed a +8:44 dal belga Remco Evenepoel, portacolori della Quick-Step Alpha Vinyl Team. La situazione che si è creata dall’uscita di Yates permette ad un nuovo spagnolo di inserirsi tra i primi cinque. Segnaliamo infatti la posizione di Juan Ayuso Pesquera (UAE Team), quinto alle ...

