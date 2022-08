Vuelta a España 2022, 12° tappa Salobreña - Peñas Blancas (Estepona): percorso, orari e altimetria (Di mercoledì 31 agosto 2022) Superato il giro di boa, per la Vuelta a España arriva la tappa numero 12 caratterizzata da finale in salita che potrà anche fare selezione tra i big. Si tratta della Salobreña - Peñas Blancas (Estepona) di 192,7 km. Il percorso della 12° tappa La 12° tappa della Vuelta a España 2022, in programma giovedì 1° settembre si disputerà lungo un tracciato di 192,7 km con partenza da Salobreña, sede inedita per la corsa roja. L'arrivo è fissato in cima al Puerto de Peñas Blancas nel territorio comunale di Estepona, una salita che ha esordito a la Vuelta nel 2013 con la vittoria del ceco ... Leggi su ultimora.news (Di mercoledì 31 agosto 2022) Superato il giro di boa, per laarriva lanumero 12 caratterizzata da finale in salita che potrà anche fare selezione tra i big. Si tratta della) di 192,7 km. Ildella 12°La 12°della, in programma giovedì 1° settembre si disputerà lungo un tracciato di 192,7 km con partenza da, sede inedita per la corsa roja. L'arrivo è fissato in cima al Puerto denel territorio comunale di, una salita che ha esordito a lanel 2013 con la vittoria del ceco ...

zazoomblog : VUELTA A ESPANA TAPPA 11: VELOCISTI IN AZIONE PEDERSEN SFIDA MERLIER - #VUELTA #ESPANA #TAPPA #VELOCISTI - Eurosport_IT : Dopo la cronometro, oggi sarà la giornata dei fuggitivi? Chi ci proverà? ????????? ?? H 12:50 - Alhama de Murcia > Cab… - OA_Sport : Vuelta a España 2022 oggi, undicesima tappa: percorso, altimetria, favoriti, tv. Nuova occasione per i velocisti - zazoomblog : Vuelta a Espana 2022 in tv oggi: orari 31 agosto programma tv streaming Eurosport - #Vuelta #Espana #oggi: #orari… - zazoomblog : Vuelta a Espana 2022 streaming gratis LIVE e diretta tv: dove vedere tappa 11 - #Vuelta #Espana #streaming #gratis… -