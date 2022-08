Volley | Mondiali maschili 2022 | Argentina conquista la prima vittoria | sconfitto l’Egitto

(Di mercoledì 31 agosto 2022) In una sfida tra due squadre a zero vittorie, è l’a smuovere la classifica ai danni delneidi. All’interno dell’impianto di Ljubljana la formazione allenata da Marcelo Rodolfo Mendez si è imposta in rimonta al tie break per il 3-2 finale (27-25, 26-28, 24-26, 25-17, 15-6). Maledizione rotta, dato che avevano perso sia contro Olanda che Iran al quinto set. Per i sudamericani sugli scudi Lima Bruno con i suoi ventitré punti, mentre alnon sono bastati i sedici di Shakif. IL CALENDARIO DELL’ITALIA: DATE, ORARI E TV LE FAVORITE E COME CI ARRIVA L’ITALIA FORMULA E REGOLAMENTO GIRONI E TABELLONE COMPLETO CALENDARIO AMICHEVOLI ITALIA: DATE, ORARI E TV, IL CALENDARIO: TUTTI GLI ...

SkySport : ULTIM'ORA VOLLEY Mondiali, #ItaliaTurchia 3-0 Azzurri aritmeticamente qualificati agli ottavi Il primo posto nel gi… - sportface2016 : #Volley #MWCH2022 | Argentina conquista la prima vittoria, sconfitto l'Egitto al tie break - ematr_86 : Mondiali Volley Maschili, ARGENTINA 3:2 IRAN ARGENTINA agli OTTAVI #Italvolley #LaNazionale - sportli26181512 : Mondiali, alle 21.15 Italia-Cina LIVE su Sky: Azzurri già qualificati agli ottavi di finale ma l’obiettivo è centra… - zazoomblog : Volley Italia-Cina in tv oggi: canale orario e diretta streaming Mondiali maschili 2022 - #Volley #Italia-Cina… -

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l'orario d'inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia - Cina, match valido per i2022 dimaschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 3 e su Sky Sport Arena; in diretta streaming su Sky Go, Now Tv, Rai Play, Volleyball World Tv; in DIRETTA LIVE scritta ...14.00: Canada - Turchia - Diretta tv su Rai Sport HD, live streaming su Rai Play e Volleyball TV 14.30 Ciclismo, Vuelta a España: undicesima tappa - Diretta tv su Eurosport 1, live ...In una sfida tra due squadre a zero punti, dopo le due sconfitte in altrettante giornate di competizione, è l'Argentina a smuovere la classifica ai danni dell'Egitto nei Mondiali di volley 2022.Ecco tutto lo sport che potete vedere in tv oggi: dalla Vuelta agli US Open passando alla Serie A con Napoli e Juventus in campo.