Volley | Mondiali 2022 | la Turchia batte il Canada | chiude alle spalle dell’Italia e vola agli ottavi

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Laha sconfitto ilper 3-0 (25-23; 25-23; 25-17) e si è qualificatadi finale deidimaschile. Gli anatolici hanno vinto lo scontro diretto per il secondo posto nella Pool Espe hanno guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura nella rassegna iridata, mentre i nordamericani devono sperare in una schiacciante sconfitta della Tunisia contro la Serbia (servirebbe lo 0-3 con ampio scarto di punti) per sperare di rientrare tra le migliori terze classificate. Lasi è inta sul 19-13 nel primo set, ma ha rischiato di subire la rimonta. Nella seconda frazione ha guadagnato il break sul 15-12, ma ha ...

