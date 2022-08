Volley, Mondiale 2022. L’Italia cerca il tris con una Cina spalle al muro (Di mercoledì 31 agosto 2022) Italia già agli ottavi, Cina praticamente fuori. La squadra asiatica ha l’ultima possibilità per lasciare un segno in questo Mondiale ma non sarà facile contro gli azzurri che hanno vinto le prime due partite e che non vogliono mollare nulla per avere una posizione di privilegio nel sorteggio degli ottavi di finale. L’Italia arriva a questa sfida con il morale alto: le prime due vittorie hanno regalato molte più certezze che dubbi a Fefè De Giorgi e alla sua truppa che vuole chiudere la prima pagina del Mondiale senza troppi sussulti. La partita contro la Turchia ha segnato un deciso passo avanti nella qualità del gioco e in certi meccanismi rispetto alla sfida contro i canadesi, giocata un po’ in altalena da un’Italia composta da tanti giocatori che erano al debutto in un torneo iridato. Il tempo degli esperimenti è ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) Italia già agli ottavi,praticamente fuori. La squadra asiatica ha l’ultima possibilità per lasciare un segno in questoma non sarà facile contro gli azzurri che hanno vinto le prime due partite e che non vogliono mollare nulla per avere una posizione di privilegio nel sorteggio degli ottavi di finale.arriva a questa sfida con il morale alto: le prime due vittorie hanno regalato molte più certezze che dubbi a Fefè De Giorgi e alla sua truppa che vuole chiudere la prima pagina delsenza troppi sussulti. La partita contro la Turchia ha segnato un deciso passo avanti nella qualità del gioco e in certi meccanismi rispetto alla sfida contro i canadesi, giocata un po’ in altalena da un’Italia composta da tanti giocatori che erano al debutto in un torneo iridato. Il tempo degli esperimenti è ...

misionera38 : RT @RaiSport: Azzurri a caccia del titolo mondiale ?? Italia-Canada in diretta oggi, sabato #27agosto, dalle 21 su @RaiDue e in streaming ??… - DanieleBenini7 : @Nicola89144151 guarda questo articolo su come saranno contorti gli accoppiamenti dagli ottavi nel mondiale di voll… - massy25735369 : @Fede94129901 Ciumbia …..quanto tempo fa…. Io guardo il mondiale volley ?? - nikka1973 : Palinsesto RaiSport: ore 11 mondiale volley Brasile-Qatar.. ore 11.34 non è ancora iniziata e c'è un altro sport...… - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Mondiale di Volley, l’Italia non concede set neanche alla Turchia: seconda vittoria e ottavi già in tasca https://t.co… -