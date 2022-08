Volley, Mondiale 2022. L’Argentina soffre ma si sblocca contro l’Egitto: 3-2 e ottavi di finale in tasca (Di mercoledì 31 agosto 2022) Terzo tie break consecutivo ma stavolta arriva la vittoria per L’Argentina che supera in rimonta 3-2 l’Egitto, dopo le sconfitte al quinto contro Iran e Olanda, e mette in cascina i due punti che la spingono verso gli ottavi di finale. La squadra sudamericana non gioca sui livelli dello scorso anno a Tokyo, commette tanti errori e va sotto (1-2) contro un Egitto volitivo e determinato che se la gioca alla pari fino a metà del quarto set quando gli africani calano vistosamente anche dal punto di vista fisico e si arrendono dopo un tie break a senso unico. E’ un’Argentina discontinua, simile a quella vista contro Iran e Olanda, quella che scende in campo contro un Egitto che non è paragonabile per tasso tecnico e potenzialità fisiche alle due squadre ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) Terzo tie break consecutivo ma stavolta arriva la vittoria perche supera in rimonta 3-2, dopo le sconfitte al quintoIran e Olanda, e mette in cascina i due punti che la spingono verso glidi. La squadra sudamericana non gioca sui livelli dello scorso anno a Tokyo, commette tanti errori e va sotto (1-2)un Egitto volitivo e determinato che se la gioca alla pari fino a metà del quarto set quando gli africani calano vistosamente anche dal punto di vista fisico e si arrendono dopo un tie break a senso unico. E’ un’Argentina discontinua, simile a quella vistaIran e Olanda, quella che scende in campoun Egitto che non è paragonabile per tasso tecnico e potenzialità fisiche alle due squadre ...

