Volley | Italia-Cuba agli ottavi dei Mondiali Chi sono i caraibici | Simon e Yant mettono paura

Leggi su oasport

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Nonostante abbia dominato in lungo e in largo la pool E, per l’il tabellone deidi2022 si prefigura come una vera e propria montagna da scalare. Colpa di un regolamento che, in maniera fin troppo esagerata, ha agevolato le padrone di casa Polonia e Slovenia, attribuendo loro in automatico la prima e la seconda testa di serie. Sul campo il ruolo di tds n.1 sarebbe toccato invece proprio alla selezione tricolore… Gli azzurridunque stati relegati in terza posizione nel cosiddetto ranking combinato dei vari gironi, che tiene conto non solo delle vittorie ottenute, ma anche dei set e dei punti conquistati. In base alla graduatoria è stato dunque stilato il tabellone ad eliminazione diretta: la prima affronta la sedicesima, la seconda contro la quindicesima e così via. Alla compagine di Fefé De ...