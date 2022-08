Volley | calendario oggi Mondiali maschili 2022 | orari e diretta tv mercoledì 31 agosto

Leggi su sportface

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Ildeidiper quanto riguarda la giornata di31. Tutto pronto per la sesta giornata della rassegna iridata, con tante gare in programma e ancora tanto spettacolo. In campo anche l’Italia, che chiuderà la giornata contro la Cina, per concludere al meglio la fase a gironi prima di passare a quella ad eliminazione. Di seguito il programma di. GIRONI E TABELLONE DEIILDELL’ITALIA: DATE,E TV ILCOMPLETO: DATE,E TV DI TUTTE LE PARTITE I TELECRONISTI RAI E SKY LE FAVORITE: L’ITALIA VUOLE SOGNARE TUTTI I RISULTATI E LE CLASSIFICHE FORMULA E ...