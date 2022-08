Insideevsitalia : ?? Un motoscafo della Vision Marine Technologies ha appena stabilito un nuovo record di velocità raggiungendo le 109… - gigibeltrame : Il nuovo motore di Vision Marine batte il record di velocità sull'acqua #digilosofia - Barcheamotore : Beneteau svela la barca con fuoribordo elettrico da 180 hp (Vision Marine) -

Vision Marine Technologies è una società nota per la costruzione, la vendita e il noleggio di barche elettriche che recentemente si è dedicata allo studio e l'assemblaggio di un propulsore elettrico. Vision Marine V32 è il primo motoscafo elettrico al mondo a superare le 100 miglia orarie. La collaborazione fra Vision Marine e Hellkat Powerboats ha stabilito un nuovo record nel settore nautico arrivando a 160 km/h.