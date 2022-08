italiaserait : Vinci Casa mercoledì 31 agosto 2022: i numeri estratti nel concorso di oggi - marilubega : @matteosalvinimi La strage l’hai iniziata tu e i tuoi compagni di merende ,quando avete mandato a casa Draghi .… - StefanoVerbania : In Italia tutte le trasferte sono simili se non peggio, di quella di oggi, quindi che si diano una svegliata perché… - italiaserait : Vinci Casa martedì 30 agosto 2022: i numeri estratti nel concorso di oggi - em_dante : @Morgottiri @pdnetwork @ellyesse Nelle due nazioni citate, sarebbe stata rinchiusa in casa, da noi sufficiente spar… -

... e aparte in pole position per un tris impensabile alla vigilia del circuito. Dietro ai due ... vincitore appena una settimana fa del primo punto ATP della carriera, e il beniamino diPietro ...... spingendo le stesse famiglie a ridistribuire il budget a causa dell'aumento sulle spese di, ... A dichiararlo è Annamaria Bongiovanni , titolare in via Leonardo Daa Empoli della gastronomia '...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Sono undici i punti “4” che hanno sfiorato la moneta da 500mila euro nel concorso Win for Life VinciCasa n° 242 di martedì 30 agosto 2022. Manca il “5” e appuntamento rinviato all’estrazione di oggi.