Villongo | rapina da 11mila euro in banca con pistola finta e taglierino | arrestati

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 31 agosto 2022). Sono statidai carabinieri della compagnia di Bergamo i due autori dellaa mano armata portata a termine nella mattinata di mercoledì 31 agosto alla Bper di. Il colpo attorno alle 10.30 quando due individui, italiani e pluripregiudicati, hanno fatto irruzione nell’istituto di credito armati di unagiocattolo priva di tappo rosso e di: una volta entrati in filiale si sono avvicinati velocemente agli sportelli e, minacciando i cassieri, hanno sottratto banconote per un totale di circa 11.000. Prima di allontanarsi uno dei malfattori ha colpito alla tempia, con il calcio dell’arma, il direttore, provocandogli un trauma cranico. Successivamente entrambi si sono dati alla fuga a bordo di un’utilitaria in direzione ...