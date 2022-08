VIDEO | IL MILAN PASSA A REDBIRD: L’ANNUNCIO UFFICIALE (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il MILAN attraverso i suoi canali ufficiali ha comunicato ufficialmente che la REDBIRD ha completato l’acquisizione del club rossonero. La REDBIRD Capital Partners, (nota anche come REDBIRD) è una società degli Stati Uniti che si occupa della gestione degli investimenti. Fondata nel 2014 a New York da Gerry Cardinale. La società gestisce oltre 6 miliardi di dollari. Il comunicato del MILAN: “REDBIRD Capital Partners (“REDBIRD”) ha annunciato oggi di aver completato l’acquisizione dell’Associazione Calcio MILAN (“AC MILAN”, “MILAN” o il “Club”) per 1,2 miliardi di euro. Da 123 anni il MILAN è sinonimo di calcio ai massimi livelli. Dalla sua fondazione nel 1899, il MILAN si è laureato 19 ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ilattraverso i suoi canali ufficiali ha comunicato ufficialmente che laha completato l’acquisizione del club rossonero. LaCapital Partners, (nota anche come) è una società degli Stati Uniti che si occupa della gestione degli investimenti. Fondata nel 2014 a New York da Gerry Cardinale. La società gestisce oltre 6 miliardi di dollari. Il comunicato del: “Capital Partners (“”) ha annunciato oggi di aver completato l’acquisizione dell’Associazione Calcio(“AC”, “” o il “Club”) per 1,2 miliardi di euro. Da 123 anni ilè sinonimo di calcio ai massimi livelli. Dalla sua fondazione nel 1899, ilsi è laureato 19 ...

