Viabilità Roma Regione Lazio del 31-08-2022 ore 16:30 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Viabilità DEL 31 AGOSTO 2022 ORE 16:20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN APERTURA LE AUTOSTRADE: SULLA A1 FIRENZE Roma CODE PER INCIDENTE TRA DUE AUTO E UN CAMION TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE Roma SI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA A1 Roma NAPOLI TRA FERENTINO E ANAGNI QUI A CAUSA DI UN TAMPONAMENTO TRA UN AUTO E UN CAMION ANCHE IN QUESTO CASO IN DIREIZONE Roma CODE PER INCIDENTE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA A24 Roma TERAMO TRAFFICO RALLENTANTO SULLA CASSIA PER LAVORI TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E IL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA BENE è TUTTO DA FEDERICO DI LERNIA GRAZIE PER L’ATTENZIONE A PIU’ ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 31 agosto 2022)DEL 31 AGOSTOORE 16:20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA LE AUTOSTRADE: SULLA A1 FIRENZECODE PER INCIDENTE TRA DUE AUTO E UN CAMION TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONESI TRANSITA SU UNA SOLA CORSIA CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA A1NAPOLI TRA FERENTINO E ANAGNI QUI A CAUSA DI UN TAMPONAMENTO TRA UN AUTO E UN CAMION ANCHE IN QUESTO CASO IN DIREIZONECODE PER INCIDENTE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA A24TERAMO TRAFFICO RALLENTANTO SULLA CASSIA PER LAVORI TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E IL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA BENE è TUTTO DA FEDERICO DI LERNIA GRAZIE PER L’ATTENZIONE A PIU’ ...

romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso sul Raccordo, tra Via Del Mare-Ostiense e via Laurentina - romamobilita : #Roma #viabilità Lavori, completato rifacimento manto stradale via di Malagrotta, viale Parioli e viale Pilsudski.… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via Merulana, tra largo Leopardi e piazza di San Giovanni in Laterano. Rallenta… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso sulla Portuense, tra Ponte Galeria e il G.R.A. - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via Casal de' Pazzi, tra via della Bufalotta e via Nomentana -