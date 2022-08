Viabilità Roma Regione Lazio del 31-08-2022 ore 15:30 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Viabilità DEL 31 AGOSTO 2022 ORE 15:20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE ALTEZZA DRAGONA IN DIREZIONE OSTIA CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA PRENESTINA DAL RACCORDO A VIA DI TORRENOVA IN USCITA DALLA CAPITALE IL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN ESTERNA ALTEZZA VIA TUSCOLANA CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA TANGNZIALE EST E PORTONACCIO IN DIREZIONE RACCORDO TRAFFICO RALLENTANTO SULLA CASSIA PER LAVORI TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E IL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA FERROVIARIA METRomaRE (Roma-LIDO) SONO SOSPESI I LAVORI NOTTURNI TRA OSTIA ANTICA E COLOMBO, IL SERVIZIO, PERTANTO, RESTA ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 31 agosto 2022)DEL 31 AGOSTOORE 15:20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA VIA DEL MARE ALTEZZA DRAGONA IN DIREZIONE OSTIA CODE PER INCIDENTE ANCHE SULLA PRENESTINA DAL RACCORDO A VIA DI TORRENOVA IN USCITA DALLA CAPITALE IL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN ESTERNA ALTEZZA VIA TUSCOLANA CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA LA TANGNZIALE EST E PORTONACCIO IN DIREZIONE RACCORDO TRAFFICO RALLENTANTO SULLA CASSIA PER LAVORI TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E IL RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA INFINE PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA FERROVIARIA METRE (-LIDO) SONO SOSPESI I LAVORI NOTTURNI TRA OSTIA ANTICA E COLOMBO, IL SERVIZIO, PERTANTO, RESTA ...

