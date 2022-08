Viabilità Roma Regione Lazio del 31-08-2022 ore 11:30 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Viabilità DEL 31 AGOSTO 2022 ORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA REGIONALE NETTUNENSE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 23 CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, UN INVITO ALLA PRUDENZA, QUINDI, PER CHI TRANSITA SUL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA, NEI PRESSI DELL’USCITA PER LA TUSCOLANA; A NORD DELLA CAPITALE PER LA PRESENZA DI CANTIERI INCOLONNAMENTI SULLA CASSIA BIS, TRA CASTEL DE CEVERI E IL RACCORDO; SU QUESTO TRATTO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA; IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA CHIUSA PER VERIFICHE TECNICHE LA STAZIONE RE DI Roma: I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE LA ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 31 agosto 2022)DEL 31 AGOSTOORE 11.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA REGIONALE NETTUNENSE A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO AL KM 23 CI SONO INCOLONNAMENTI ALL’ALTEZZA DI APRILIA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI, UN INVITO ALLA PRUDENZA, QUINDI, PER CHI TRANSITA SUL TRATTO INTERESSATO; CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO ANULARE DOVE SI PROCEDE A RILENTO IN CARREGGIATA ESTERNA, NEI PRESSI DELL’USCITA PER LA TUSCOLANA; A NORD DELLA CAPITALE PER LA PRESENZA DI CANTIERI INCOLONNAMENTI SULLA CASSIA BIS, TRA CASTEL DE CEVERI E IL RACCORDO; SU QUESTO TRATTO SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA; IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA CHIUSA PER VERIFICHE TECNICHE LA STAZIONE RE DI: I TRENI TRANSITANO SENZA EFFETTUARE LA ...

