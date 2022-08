Viabilità Roma Regione Lazio del 31-08-2022 ore 07:30 (Di mercoledì 31 agosto 2022) Viabilità DEL 31 AGOSTO 2022 ORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio UN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTI UN CAMION E UN’AUTOVETTURA STA CREANDO DISAGI SULLA A1 Roma-NAPOLI, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE Roma; SEMPRE VERSO LA CITTA’ CODE, QUI PER TRAFFICO IN ENTRATA, SULLA PONTINA, TRA CASTEL RomaNO E CASTEL DI DECIMA, E SULLA CASSIA BIS TRA LA GIUSTINIANA E IL RACCORDO; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA FERROVIARIA METRomaRE (Roma-LIDO) SONO INIZIATI I LAVORI PRESSO LA STAZIONE DI STELLA POLARE. GLI INTERVENTI SI SVOLGERANNO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ FINO AL 2 SETTEMBRE IN FASCIA ORARIA DIURNA E NON COMPORTERANNO ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 31 agosto 2022)DEL 31 AGOSTOORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTI UN CAMION E UN’AUTOVETTURA STA CREANDO DISAGI SULLA A1-NAPOLI, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI TRA ANAGNI E COLLEFERRO IN DIREZIONE; SEMPRE VERSO LA CITTA’ CODE, QUI PER TRAFFICO IN ENTRATA, SULLA PONTINA, TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA, E SULLA CASSIA BIS TRA LA GIUSTINIANA E IL RACCORDO; PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA FERROVIARIA METRE (-LIDO) SONO INIZIATI I LAVORI PRESSO LA STAZIONE DI STELLA POLARE. GLI INTERVENTI SI SVOLGERANNO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ FINO AL 2 SETTEMBRE IN FASCIA ORARIA DIURNA E NON COMPORTERANNO ...

