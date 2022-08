Verstappen cerca il bis in Olanda e attende il ritorno Ferrari (Di mercoledì 31 agosto 2022) Prova a frenare gli entusiasmi, Max Verstappen. Dopo il dominio senza avversari prodotto a Spa è tempo di guardare alla gara di casa, GP d'Olanda in una Zandvoort già terreno di un monologo vincente ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di mercoledì 31 agosto 2022) Prova a frenare gli entusiasmi, Max. Dopo il dominio senza avversari prodotto a Spa è tempo di guardare alla gara di casa, GP d'in una Zandvoort già terreno di un monologo vincente ...

sportli26181512 : Formula 1, GP Olanda 2022: gli orari e il programma del weekend: Non c'è un attimo di respiro per la Formula 1, che… - SassoMarcoSF91 : Effetti trascurabili sulla Ferrari dalla nuova direttiva anti-porpoising, parola di Binotto #F1 #Formula1 #news… - rada_maja : RT @mauriziocanetta: #permattinieri ????????Centrale di Zaporizhzhia: attività sotto controllo, attesa per visita AIEA. ????Prezzo gas: Europa ce… - AaronHLandau : RT @mauriziocanetta: #permattinieri ????????Centrale di Zaporizhzhia: attività sotto controllo, attesa per visita AIEA. ????Prezzo gas: Europa ce… - PivaEdoardo : RT @mauriziocanetta: #permattinieri ????????Centrale di Zaporizhzhia: attività sotto controllo, attesa per visita AIEA. ????Prezzo gas: Europa ce… -