Venture Capital: si estende il perimetro degli investimenti

In Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto è pubblicato il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 luglio scorso, con una serie di novità sulle modalità di investimento del MiSE attraverso ...

Venture Capital: si estende il perimetro degli investimenti

con una serie di novità sulle modalità di investimento del MiSE attraverso il Fondo di sostegno al Venture Capital.

Investimenti italiani in Venture Capital, record Digitale e Fintech 2 Maggio 2022

Tutto su Certares, Air France e Delta (che compreranno Ita)
Sempre Bloomberg ricorda che Certares ha collaborato con Knighthead Capital Management incentrato ... con cui è parte della nostra joint venture transatlantica con Air France e Klm". Di quei progetti, ...

Darsi una politica industriale, una questione 'bipartisan'
I programmi dei principali partiti in vista delle elezioni del 25 settembre non hanno un'attenzione omogenea al tema che è, invece, un vero e proprio pivot di ...

I Lavazza investono nel venture capital di Intesa
I Lavazza investono nel venture capital targato Intesa Sanpaolo. Lo si scopre dal deposito del primo bilancio di Big Five, costituita nel maggio del 2021 a Torino (davanti al notaio ...