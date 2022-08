Venezia79: 90 anni vissuti da “Leonessa” del Cinema (Di mercoledì 31 agosto 2022) Venezia79 torna come anno a farci respirare, vivere, sognare … Cinema. Nell’edizione in cui festeggia i 90 anni la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, lo fa da “Leonessa” e ne sceglie una specie come madrina: Rocío Muñoz Morales. 79 e 90 quindi da giocare sulla ruota di Venezia, ma da sempre il Cinema è insieme sogno e volano del nostro Paese tutto. Perché non ce ne vogliano troppo gli americani – e la loro statuetta – o i francesi con la palma, ma la Laguna è un set Cinematografico unico, galleggiante, emotivo perché come sosteneva Carlo Dossi: “A Venezia, quando c’è la luna, par di passeggiare in una acquaforte”. E sul fondo una Leonessa come Venezia stessa. Per la Copertina: Photo Credits @Teresa ComberiatiDa quel lontano 6 agosto del 1932 ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 31 agosto 2022)torna come anno a farci respirare, vivere, sognare …. Nell’edizione in cui festeggia i 90la Mostra Internazionale d’Artetografica, lo fa da “” e ne sceglie una specie come madrina: Rocío Muñoz Morales. 79 e 90 quindi da giocare sulla ruota di Venezia, ma da sempre ilè insieme sogno e volano del nostro Paese tutto. Perché non ce ne vogliano troppo gli americani – e la loro statuetta – o i francesi con la palma, ma la Laguna è un settografico unico, galleggiante, emotivo perché come sosteneva Carlo Dossi: “A Venezia, quando c’è la luna, par di passeggiare in una acquaforte”. E sul fondo unacome Venezia stessa. Per la Copertina: Photo Credits @Teresa ComberiatiDa quel lontano 6 agosto del 1932 ...

