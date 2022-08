Venezia, UFFICIALE: un portiere alla FeralpiSalò (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il Venezia comunica il trasferimento in prestito fino al termine della stagione del portiere Filippo Neri, 19 anni, alla FeralpiSalò.... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ilcomunica il trasferimento in prestito fino al termine della stagione delFilippo Neri, 19 anni,....

Agenzia_Ansa : VENEZIA 79 | La consegna del Leone d'oro alla carriera a Catherine Deneuve è l'evento che dà il via ufficiale il 31… - Ash71Pietro : #Venezia79, The Hanging Sun - Sole di Mezzanotte: trailer ufficiale e anticipazioni del film di Francesco Carrozzin… - cineblogit : Venezia 79, The Hanging Sun – Sole di Mezzanotte: trailer ufficiale e anticipazioni del film di Francesco Carrozzini - sfiorata82 : RT @cinematografoIT: 'Venezia ha bisogno dell'Academy, ma l'Academy ha bisogno dei festival' dice @AlbertoBarbera2 che insieme a @Cinecitt… - carlacap : RT @cinetecabologna: Il #restauro di #TEOREMA di #Pasolini alla Mostra del Cinema di Venezia! Proiezione ufficiale: ?? Giovedì 1 settembre,… -