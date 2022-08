Valencia | nome nuovo per Gattuso

pccpla : RT @GoalItalia: Nome: Edinson #Cavani ???? Professione: Bomber ?? Squadra: Valencia ?? - AleGobbo87 : RT @GoalItalia: Nome: Edinson #Cavani ???? Professione: Bomber ?? Squadra: Valencia ?? - GIUSPEDU : RT @GoalItalia: Nome: Edinson #Cavani ???? Professione: Bomber ?? Squadra: Valencia ?? - ju10ve_ : RT @GoalItalia: Nome: Edinson #Cavani ???? Professione: Bomber ?? Squadra: Valencia ?? - GoalItalia : Nome: Edinson #Cavani ???? Professione: Bomber ?? Squadra: Valencia ?? -

Calciomercato.com

...quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Roma... Bilbao -1 - 0 19:30 A. Madrid - Villarreal 0 - 2 22:00 R. Sociedad - Barcellona 1 - 4 ......quotidiano e gli allegati in digitale Sei già abbonato ACCEDI Abbonati per leggere anche Roma... Bilbao -1 - 0 19:30 A. Madrid - Villarreal 0 - 2 22:00 R. Sociedad - Barcellona 1 - 4 ... Venezia su Cheryshev, russo ex Real Madrid e Valencia Il Valencia di Rino Gattuso è stata l'ultima squadra a farsi avanti per Sasa Lukic, che sta discutendo il rinnovo di contratto con il Torino dopo essere stato reintegrato, ma ...Fatta per Edinson Cavani al Valencia. Come scrive TMW, definiti anche gli ultimi bonus che mancavano per il secondo anno di contratto. Pertanto a 35 anni il Matador - accostato ...