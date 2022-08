"Uso una parola". Crosetto, profezia da incubo sull'Italia: cosa accadrà presto (Di mercoledì 31 agosto 2022) Guido Crosetto è preoccupato. La condizione della nostra economia di certo non lascia tranquillo il co-fondatore di Fratelli d'Italia. Il costo dell'energia, l'inflazione galoppante hanno reso impossibile a diversi imprenditori e artigiani mandare avanti le proprie attività. Troppi i costi di produzione ma soprattutto troppe le risorse da spendere per pagare le bollette. E Crosetto, anche lui imprenditore, sa bene a cosa andiamo incontro: "Non esiste alcun modo se non un intervento pubblico massiccio per evitare che questa situazione distrugga l'economia Italiana", afferma a Controcorrente. Poi Crosetto ha parlato anche delle attività che hanno grossi problemi dal punto di vista economico: "Ci sono aziende che adesso producono in perdita e già migliaia di lavoratori sono in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 31 agosto 2022) Guidoè preoccupato. La condizione della nostra economia di certo non lascia tranquillo il co-fondatore di Fratelli d'. Il costo dell'energia, l'inflazione galoppante hanno reso impossibile a diversi imprenditori e artigiani mandare avanti le proprie attività. Troppi i costi di produzione ma soprattutto troppe le risorse da spendere per pagare le bollette. E, anche lui imprenditore, sa bene aandiamo incontro: "Non esiste alcun modo se non un intervento pubblico massiccio per evitare che questa situazione distrugga l'economiana", afferma a Controcorrente. Poiha parlato anche delle attività che hanno grossi problemi dal punto di vista economico: "Ci sono aziende che adesso producono in perdita e già migliaia di lavoratori sono in ...

