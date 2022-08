Usa, perché l’Fbi ha perquisito la villa di Trump e cosa cercava. C’è anche un file sui “vizi” di Macron (Di mercoledì 31 agosto 2022) Emergono nuovi dettagli da un documento del tribunale del Dipartimento di giustizia, diffuso martedì, che accusa gli avvocati di Donald Trump di presunti tentativi di inquinamento delle prove nell’ambito della indagine che vede accusato l’ex presidente degli Stati Uniti di aver portato e nascosto documenti di Stato secretati e altamente sensibili nella sua villa a Mar-a-Lago (Florida). Alla fine dell’atto in questione si nota una foto con alcuni dei file recuperati dal cosiddetto «Ufficio 45» a Mar-a-Lago, sparpagliati su un tappeto dell’abitazione. Molti di loro hanno copertine rosse e sono classificati come «Top Secret», «Secret» e «Informazioni sensibili». Come fa notare Politico, almeno 3 dei documenti sono su carta intestata della Casa Bianca. Accanto alle cartelline si nota anche una scatola con all’interno ... Leggi su open.online (Di mercoledì 31 agosto 2022) Emergono nuovi dettagli da un documento del tribunale del Dipartimento di giustizia, diffuso martedì, che accusa gli avvocati di Donalddi presunti tentativi di inquinamento delle prove nell’ambito della indagine che vede accusato l’ex presidente degli Stati Uniti di aver portato e nascosto documenti di Stato secretati e altamente sensibili nella suaa Mar-a-Lago (Florida). Alla fine dell’atto in questione si nota una foto con alcuni deirecuperati dal cosiddetto «Ufficio 45» a Mar-a-Lago, sparpagliati su un tappeto dell’abitazione. Molti di loro hanno copertine rosse e sono classificati come «Top Secret», «Secret» e «Informazioni sensibili». Come fa notare Politico, almeno 3 dei documenti sono su carta intestata della Casa Bianca. Accanto alle cartelline si notauna scatola con all’interno ...

