US Open, Sinner tra luci e ombre all’esordio: “Accade nel tennis, ma ho dato il meglio” (Di mercoledì 31 agosto 2022) New York – Non è mai facile nel tennis dare il meglio e neanche per Jannik lo è. Ma si avanti mostrando classe e volontà. Sinner vince la partita d’esordio agli Us Open e si aggiudica il secondo turno del torneo. Ci sarà lo statunitense Christopher Eubanks, mai affrontato sinora a il miglior modo di farlo, evidentemente, è sempre quello di impegnarsi e dare il meglio: “Un match difficile con Altmaier. Al quinto set ho alzato il livello ed è andata bene”. Intanto l’azzurro parla ai microfoni di Federtennis.it, commentando la prima gara in competizione. Il tedesco è stato sconfitto per 5-7, 6-2, 6-1, 3-6, 6-1, in poco più di tre ore e mezza di gioco e Sinner ha mostrato una prestazione segnata da qualche incertezza, con la fiammata di grande qualità nella parte centrale ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 31 agosto 2022) New York – Non è mai facile neldare ile neanche per Jannik lo è. Ma si avanti mostrando classe e volontà.vince la partita d’esordio agli Use si aggiudica il secondo turno del torneo. Ci sarà lo statunitense Christopher Eubanks, mai affrontato sinora a il miglior modo di farlo, evidentemente, è sempre quello di impegnarsi e dare il: “Un match difficile con Altmaier. Al quinto set ho alzato il livello ed è andata bene”. Intanto l’azzurro parla ai microfoni di Feder.it, commentando la prima gara in competizione. Il tedesco è stato sconfitto per 5-7, 6-2, 6-1, 3-6, 6-1, in poco più di tre ore e mezza di gioco eha mostrato una prestazione segnata da qualche incertezza, con la fiammata di grande qualità nella parte centrale ...

Eurosport_IT : Qui ?? ci ?? siamo ?? tutti ?? esaltati ?? #EurosportTENNIS | #ATP | #USOpen | #USOpen2022 | #Tennis | #Sinner - Eurosport_IT : ???? Italiani agli US Open ?????? Al 2° turno: ? Berrettini ? Giorgi ? Sinner ? Musetti ? Fognini Eliminati: ?? Trev… - Rossana_Capo : ?????L'ultimo Slam, ep 2: La notte dei cinque set Vincono in cinque Musetti, Sinner e Fognini che affronterà Nadal. O… - ginugiola : RT @Agenzia_Ansa: Accedono al secondo turno degli Us Open di tennis Jannik Sinner, Lorenzo Musetti e Fabio Fognini. Fuori invece Lucia Bron… - livetennisit : US Open: strada spianata per Sinner?, in quota terzo turno a un passo. Fognini cerca l’impresa con Nadal -