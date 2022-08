Us Open, Raducanu dopo la sconfitta al primo turno: “Felice di essermi liberata la mente” (Di mercoledì 31 agosto 2022) “Sono molto dispiaciuta di lasciare già questo torneo, che è probabilmente il mio preferito. Ma allo stesso tempo sono Felice di essermi liberata la mente. Perderò posizioni nel ranking, ma ora non c’è più un mirino sulla mia schiena e posso lavorare per risalire”. Così Emma Raducanu, campionessa uscente degli Us Open, dopo l’eliminazione al primo turno dello Slam americano contro la francese Cornet. “Sono comunque fra le prime 100 del mondo: se me l’avessero detto prima dello Us Open del 2021 avrei firmato per un traguardo così – ha proseguito la giovane tennista britannica – Ora posso ricominciare la mia scalata. Nelle ultime sei settimane ho fatto un gradissimo lavoro fisico e mi sento già una ... Leggi su sportface (Di mercoledì 31 agosto 2022) “Sono molto dispiaciuta di lasciare già questo torneo, che è probabilil mio preferito. Ma allo stesso tempo sonodila. Perderò posizioni nel ranking, ma ora non c’è più un mirino sulla mia schiena e posso lavorare per risalire”. Così Emma, campionessa uscente degli Usl’eliminazione aldello Slam americano contro la francese Cornet. “Sono comunque fra le prime 100 del mondo: se me l’avessero detto prima dello Usdel 2021 avrei firmato per un traguardo così – ha proseguito la giovane tennista britannica – Ora posso ricominciare la mia scalata. Nelle ultime sei settimane ho fatto un gradissimo lavoro fisico e mi sento già una ...

Eurosport_IT : ELIMINATA EMMA RADUCANU!!! Ottima partita per Alizé Cornet che passa al 2° Turno battendo nettamente la campionessa… - sportface2016 : #UsOpen, #Raducanu dopo la sconfitta al primo turno: 'Felice di essermi liberata la mente' - MercRF : RT @Eurosport_IT: ELIMINATA EMMA RADUCANU!!! Ottima partita per Alizé Cornet che passa al 2° Turno battendo nettamente la campionessa in ca… - oktennis : Le vittorie di #Nadal, #Alcaraz e #Rublev, le sconfitte di #Raducanu e #Osaka. Il meglio da New York ???negli high… - ansacalciosport : Tennis: US Open; eliminate Venus Williams e Naomi Osaka. Fuori anche la Raducanu, che vinse a New York l'anno scors… -