US Open 2022, Jannik Sinner: “Sono soddisfatto del successo, ma al prossimo turno proverò a chiuderla prima” (Di mercoledì 31 agosto 2022) È stato un primo turno non semplice quello di Jannik Sinner agli US Open 2022, ma alla fine è arrivata una vittoria importantissima. L’azzurro classe 2001 ha sconfitto per 5-7 7-2 6-1 3-6 6-1 il tedesco Daniel Altmaier (n.93 del ranking) e adesso al secondo turno sfiderà lo statunitense Christopher Eubanks (n.145 ATP). “È sempre difficile giocare il primo turno in un torneo, soprattutto in uno Slam – ha dichiarato l’altoatesino a fine match – Penso di aver giocato bene a tratti e in altri potevo fare meglio, ma ripeto che il primo turno è sempre molto complesso. Ringrazio il pubblico che mi ha aiutato molto”. Sinner ha poi proseguito raccontando come ha vissuto la partita: “A metà quinto set mi Sono iniziato a godere ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) È stato un primonon semplice quello diagli US, ma alla fine è arrivata una vittoria importantissima. L’azzurro classe 2001 ha sconfitto per 5-7 7-2 6-1 3-6 6-1 il tedesco Daniel Altmaier (n.93 del ranking) e adesso al secondosfiderà lo statunitense Christopher Eubanks (n.145 ATP). “È sempre difficile giocare il primoin un torneo, soprattutto in uno Slam – ha dichiarato l’altoatesino a fine match – Penso di aver giocato bene a tratti e in altri potevo fare meglio, ma ripeto che il primoè sempre molto complesso. Ringrazio il pubblico che mi ha aiutato molto”.ha poi proseguito raccontando come ha vissuto la partita: “A metà quinto set miiniziato a godere ...

