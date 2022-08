US Open 2022, il prossimo avversario di Jannik Sinner. Un qualificato americano che ha fatto piangere Brancaccio (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ha fatto un po’ preoccupare tutti gli appassionati di tennis del Bel Paese, ma alla fine Jannik Sinner ha centrato l’obiettivo. L’altoatesino ha sconfitto il tedesco Daniel Altmaier per 5-7 6-2 6-1 3-6 6-1 e ha così conquistato il pass per il secondo turno degli US Open 2022. Il numero 1 italiano affronterà dunque ora un carichissimo Christopher Eubanks. Il padrone di casa, approdato nel tabellone principale dopo aver sconfitto nelle qualificazioni l’argentino Rodriguez Taverna, il francese Barrere e, nell’ultimo incontro, l’italiano Raul Brancaccio (per 4-6 6-1 6-4), ha battuto infatti nel primo turno lo spagnolo Pedro Martinez con un netto 7-5 6-3 7-6(3) e adesso proverà sicuramente a mettere i bastoni tra le ruote anche a Sinner. US Open ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 agosto 2022) Haun po’ preoccupare tutti gli appassionati di tennis del Bel Paese, ma alla fineha centrato l’obiettivo. L’altoatesino ha sconfitto il tedesco Daniel Altmaier per 5-7 6-2 6-1 3-6 6-1 e ha così conquistato il pass per il secondo turno degli US. Il numero 1 italiano affronterà dunque ora un carichissimo Christopher Eubanks. Il padrone di casa, approdato nel tabellone principale dopo aver sconfitto nelle qualificazioni l’argentino Rodriguez Taverna, il francese Barrere e, nell’ultimo incontro, l’italiano Raul(per 4-6 6-1 6-4), ha battuto infatti nel primo turno lo spagnolo Pedro Martinez con un netto 7-5 6-3 7-6(3) e adesso proverà sicuramente a mettere i bastoni tra le ruote anche a. US...

