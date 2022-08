Uovo d’anatra gli resta incastrato nell’esofago, salvato in extremis (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – Un uomo di 40 anni è stato salvato in extremis da una grave ostruzione all’esofago cervicale in seguito all’ingestione di un Uovo d’anatra ‘Balut’, grazie a un intervento chirurgico d’urgenza, mai eseguito prima, eseguito all’ospedale San Paolo di Milano. Il Balut – riferisce una nota – è un piatto tipico dei paesi del sud est asiatico con ipotetiche proprietà afrodisiache. In pratica si tratta di un Uovo d’anatra fecondato e bollito nel suo guscio poco prima della schiusa, quando l’embrione al suo interno è quasi completamente formato. L’alta temperatura dell’acqua ha calcificato lo scheletro dell’embrione e, in seguito all’ingestione da parte dell’uomo, è rimasto incastrato nell’esofago cervicale. Dopo una scrupolosa analisi del caso ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – Un uomo di 40 anni è statoinda una grave ostruzione all’esofago cervicale in seguito all’ingestione di un‘Balut’, grazie a un intervento chirurgico d’urgenza, mai eseguito prima, eseguito all’ospedale San Paolo di Milano. Il Balut – riferisce una nota – è un piatto tipico dei paesi del sud est asiatico con ipotetiche proprietà afrodisiache. In pratica si tratta di unfecondato e bollito nel suo guscio poco prima della schiusa, quando l’embrione al suo interno è quasi completamente formato. L’alta temperatura dell’acqua ha calcificato lo scheletro dell’embrione e, in seguito all’ingestione da parte dell’uomo, è rimastocervicale. Dopo una scrupolosa analisi del caso ...

ledicoladelsud : Uovo d’anatra gli resta incastrato nell’esofago, salvato in extremis - telodogratis : Uovo d’anatra gli resta incastrato nell’esofago, salvato in extremis - fisco24_info : Uovo d'anatra gli resta incastrato nell'esofago, salvato in extremis: (Adnkronos) - Intervento chirurgico d’urgenza… - Affaritaliani : Ingoia uovo d'anatra afrodisiaco Salvato uomo in extremis - rep_milano : Ingoia il 'balut', uovo d'anatra intero, e rischia di strozzarsi: salvato con un delicato intervento a Milano -