Uomini e Donne, Federica Aversano tronista: la reazione di Tina Cipollari (Di mercoledì 31 agosto 2022) Tina Cipollari non ha mai visto di buon occhio Federica Aversano, neanche quando corteggiava Matteo Ranieri. Subito dopo che non fu scelta, la trentenne di Santa Maria Capua Vetere se la prese col tronista e in quell’occasione Tina Cipollari le urlò contro, affermando che era pesante e fuori luogo, e che era felice che il tronista non l’avesse scelta. Nel corso della prima registrazione di Uomini e Donne 2022/2023, quando è venuto fuori che Federica sarebbe stata la nuova tronista, Tina ha commentato ironica: “Ah bene, iniziamo con leggerezza proprio…”, alludendo alla pesantezza della Aversano. E qualcosa ci dice che ben presto vedremo il primo scontro ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 31 agosto 2022)non ha mai visto di buon occhio, neanche quando corteggiava Matteo Ranieri. Subito dopo che non fu scelta, la trentenne di Santa Maria Capua Vetere se la prese cole in quell’occasionele urlò contro, affermando che era pesante e fuori luogo, e che era felice che ilnon l’avesse scelta. Nel corso della prima registrazione di2022/2023, quando è venuto fuori chesarebbe stata la nuovaha commentato ironica: “Ah bene, iniziamo con leggerezza proprio…”, alludendo alla pesantezza della. E qualcosa ci dice che ben presto vedremo il primo scontro ...

