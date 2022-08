Uomini e Donne, Federica Aversano nuova tronista: Riccardo Guarnieri tra i corteggiatori? ANTICIPAZIONI (Di mercoledì 31 agosto 2022) Federica Aversano è una delle troniste presentate nella registrazione della prima puntata di Uomini e Donne 2022\23, secondo le ANTICIPAZIONI l’ex corteggiatrice e mancata scelta di Matteo Ranieri ha già uno spasimante molto conosciuto: si tratta del cavaliere del Trono Over Riccardo Guarnieri. Scopriamo tutti i dettagli in merito. Leggi anche: Uomini e Donne nuova tronista: chi è... Leggi su donnapop (Di mercoledì 31 agosto 2022)è una delle troniste presentate nella registrazione della prima puntata di2022\23, secondo lel’ex corteggiatrice e mancata scelta di Matteo Ranieri ha già uno spasimante molto conosciuto: si tratta del cavaliere del Trono Over. Scopriamo tutti i dettagli in merito. Leggi anche:: chi è...

pdnetwork : La nostra visione per il futuro dell'???? è fatta di 3 pilastri: 1. #Lavoro di qualità 2. Lotta #crisiclimatica e svi… - matteosalvinimi : Complimenti per il sangue freddo e per la profondità delle tue parole. L’Italia è onorata e orgogliosa di avere don… - MSF_ITALIA : Ieri sera abbiamo soccorso un'altra imbarcazione in difficoltà sulla rotta migratoria più letale del mondo. Il nost… - H0LICJIW0N : no vabbè quindi noi donne abbiamo il seno solo per attirare sessualmente voi luridi bavosi uomini e non per allatta… - __voorpret : @lucianoMoggi_ @francescoargon1 Minchia e menomale essere donne perché uomini e pure stolti come te finaccia -