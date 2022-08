Uomini e Donne: Chi È Federica Aversano, La Nuova Tronista! (Di mercoledì 31 agosto 2022) Uomini e Donne: Federica Aversano è la Nuova tronista, come è stato annunciato con il suo stesso video di presentazione su Witty. È una vecchia conoscenza per i fan del programma… Uomini e Donne sta per iniziare e sono stati finalmente diffusi ed ufficializzati i nomi dei primi tronisti. Con un video di presentazione pubblicato sulla piattaforma di Witty è stata annunciata la presenza di Federica, la Nuova tronista. Sarà proprio lei tra le protagoniste di questa Nuova edizione del dating show. Molti telespettatori potrebbero essere felici per questa scelta, considerando che Federica è una vecchia conoscenza per la trasmissione. Uomini e Donne: la ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 31 agosto 2022)è latronista, come è stato annunciato con il suo stesso video di presentazione su Witty. È una vecchia conoscenza per i fan del programma…sta per iniziare e sono stati finalmente diffusi ed ufficializzati i nomi dei primi tronisti. Con un video di presentazione pubblicato sulla piattaforma di Witty è stata annunciata la presenza di, latronista. Sarà proprio lei tra le protagoniste di questaedizione del dating show. Molti telespettatori potrebbero essere felici per questa scelta, considerando cheè una vecchia conoscenza per la trasmissione.: la ...

