Uomini e Donne anticipazioni, Riccardo Guarnieri corteggerà Federica Aversano? Il ballo galeotto (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nel corso della prima registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne, avvenuta martedì 30 agosto 2022, sono state presentate le nuove troniste e una delle due c’è Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, che non la scelse. Subito dopo la presentazione, per Federica si è dichiarato il primo potenziale corteggiatore… Riccardo Guarnieri! Uomini e Donne anticipazioni, registrazione 30 agosto 2022: nuovi arrivi e liti tra ex Nella registrazione odierna di Uomini e Donne sono state presentate le troniste e sono scoppiati già i primi litigi Uomini ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nel corso della prima registrazione della nuova stagione di, avvenuta martedì 30 agosto 2022, sono state presentate le nuove troniste e una delle due c’è, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, che non la scelse. Subito dopo la presentazione, persi è dichiarato il primo potenziale corteggiatore…, registrazione 30 agosto 2022: nuovi arrivi e liti tra ex Nella registrazione odierna disono state presentate le troniste e sono scoppiati già i primi litigi...

