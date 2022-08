Uomini e Donne, anticipazioni prima puntata: subito Tina contro Gemma, per la dama un nuovo corteggiatore (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nella giornata di ieri si è tenuta la prima registrazione della prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne. Ecco cosa è accaduto. La nuova stagione del programma cult di casa Mediaset, ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5, Uomini e Donne, è ufficialmente iniziata. Nella giornata di ieri, infatti, si è tenuta la prima registrazione della prima puntata. Nel primo pomeriggio, i canali ufficiali di Witty Tv – forse anche per evitare spoiler – hanno presentato al grande pubblico le prime due troniste della nuova stagione. Si tratta dell’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, Federica Aversano e di Lavinia, 26enne studentessa romana. Al momento, i due tronisti – che andranno poi a ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 31 agosto 2022) Nella giornata di ieri si è tenuta laregistrazione delladella nuova stagione di. Ecco cosa è accaduto. La nuova stagione del programma cult di casa Mediaset, ideato e condotto da Maria De Filippi su Canale 5,, è ufficialmente iniziata. Nella giornata di ieri, infatti, si è tenuta laregistrazione della. Nel primo pomeriggio, i canali ufficiali di Witty Tv – forse anche per evitare spoiler – hanno presentato al grande pubblico le prime due troniste della nuova stagione. Si tratta dell’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri, Federica Aversano e di Lavinia, 26enne studentessa romana. Al momento, i due tronisti – che andranno poi a ...

pdnetwork : La nostra visione per il futuro dell'???? è fatta di 3 pilastri: 1. #Lavoro di qualità 2. Lotta #crisiclimatica e svi… - amnestyitalia : Uomini, donne e bambini in fuga dall’Afghanistan sono stati ripetutamente respinti dalle forze di sicurezza dell’Ir… - MSF_ITALIA : Ieri sera abbiamo soccorso un'altra imbarcazione in difficoltà sulla rotta migratoria più letale del mondo. Il nost… - bagnotrash : ufficialmente settembre, ufficialmente uomini e donne ufficialmente grande fratello vip grazie - UTOPIASEOK : sto vedendo un documentario di donne che allattano gli uomini -