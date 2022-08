Uomini e Donne, anticipazioni prima puntata: le troniste e lo scontro tra Ida e Riccardo (Di mercoledì 31 agosto 2022) Uomini e Donne. I fan sono già in tumulto, e a buon diritto, perché ieri è stata registrata, dopo la pausa estiva, la primissima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne. A quanto pare, poi, ne sono successe di tutti i colori, come si evince dalle anticipazioni riportate dalla sempre informata fanpage Instagram UominieDonneclassicoeover. Le indiscrezioni sulla prima puntata di Uomini e Donne Certamente, tra le altre cose, sono state presentate le nuove troniste (i tronisti al maschile, invece, verranno invece presentati nella registrazione di oggi). Nuove troniste in studio Chi sono? Curiosi? La prima si chiama Federica, che i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 31 agosto 2022). I fan sono già in tumulto, e a buon diritto, perché ieri è stata registrata, dopo la pausa estiva, la primissimadella nuova edizione di. A quanto pare, poi, ne sono successe di tutti i colori, come si evince dalleriportate dalla sempre informata fanpage Instagramclassicoeover. Le indiscrezioni sulladiCertamente, tra le altre cose, sono state presentate le nuove(i tronisti al maschile, invece, verranno invece presentati nella registrazione di oggi). Nuovein studio Chi sono? Curiosi? Lasi chiama Federica, che i ...

pdnetwork : La nostra visione per il futuro dell'???? è fatta di 3 pilastri: 1. #Lavoro di qualità 2. Lotta #crisiclimatica e svi… - matteosalvinimi : Complimenti per il sangue freddo e per la profondità delle tue parole. L’Italia è onorata e orgogliosa di avere don… - MSF_ITALIA : Ieri sera abbiamo soccorso un'altra imbarcazione in difficoltà sulla rotta migratoria più letale del mondo. Il nost… - darkroseandsea1 : RT @alycecappellaio: La musica ha il potere di resuscitare i ricordi con tale fedeltà, con tale intensità, che a volte fanno male. Uomini… - tommicavagna : @spaccamilcollo Non hai mai incontrato donne misogine? Donne convinte della validità di idee patriarcali? Certo, si… -