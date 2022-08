Unimpresa lancia l’allarme | Stop ai prestiti alle aziende

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Sofferenze ancora in calo di 13 miliardi di euro, maimprese fermi al palo. In altre parole: pulizia dei bilanci dai crediti deteriorati e zero rischi sul versante di nuovi finanziamenti, cresciuti solo dello 0,43 per cento. Con un consequenziale allarme liquidità per lecostrette a pagare bollette energetiche particolarmente salate. È la sintesi del primo semestre 2022 delle banche italiane che si potrebbe riversare sull’economia reale, soprattutto sulle attività imprenditoriali. Lo stock dirimane sostanzialmente fermo, passando da 666 miliardi di giugno 2021 a 669 miliardi di quest’anno. Sul fronte delle sofferenze si è registrata un’ulteriore riduzione, con l’ammontare crollato da 48 miliardi a 35 miliardi (meno 27 per cento) in 12 mesi. ...