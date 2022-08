Ungheria sempre più dipendente da Putin, per Orban nuovo contratto con Gazprom (Di mercoledì 31 agosto 2022) L' Ungheria va controcorrente in Europa e aumenta la sua dipendenza dal gas russo. Il governo di Budapest, che ha già ottenuto un'esenzione alle sanzioni Ue, ha firmato un nuovo contratto con Gazprom per l'erogazione di circa 5,8 milioni di metri cubi di gas naturale in più al giorno, in aggiunta alla quantità contrattuale già in essere. BREAKING: Hungary signs contract with @GazpromEN about max. 5.8 million m3 extra natural gas on a daily basis, on top of the contract quantity already in force. Hungary's energy supply is safe. — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) August 31, 2022 L'accordo è stato annunciato dal portavoce del governo Orban, Zoltan Kovacs. «L'approvvigionamento energetico dell'Ungheria è sicuro», ha scritto in un tweet. Leggi su iltempo (Di mercoledì 31 agosto 2022) L'va controcorrente in Europa e aumenta la sua dipendenza dal gas russo. Il governo di Budapest, che ha già ottenuto un'esenzione alle sanzioni Ue, ha firmato unconper l'erogazione di circa 5,8 milioni di metri cubi di gas naturale in più al giorno, in aggiunta alla quantità contrattuale già in essere. BREAKING: Hungary signs contract with @EN about max. 5.8 million m3 extra natural gas on a daily basis, on top of the contract quantity already in force. Hungary's energy supply is safe. — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) August 31, 2022 L'accordo è stato annunciato dal portavoce del governo, Zoltan Kovacs. «L'approvvigionamento energetico dell'è sicuro», ha scritto in un tweet.

