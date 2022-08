Undicesima tappa Vuelta 2022: Kaden Groves vince allo sprint (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’ australiano Kaden Groves trionfa nella Undicesima tappa Vuelta 2022, la Alimentation-Cabo de Gata di 192 km, precedendo Danny Van Poppel e Tim Merlier. Non cambia la classifica generale dove Evenepoel è sempre il leader. Da segnalare la brutta caduta di Alaphilippe che lo ha costretto al ritiro. Undicesima tappa Vuelta 2022: COSA È ACCADUTO? La frazione odierna premia l’australiano Groves che vince la prima gara della sua carriera. La volata parte all’ultimo km con il corridore della Bikeexchange-jayco che riesce a precedere per un soffio Danny Van Poppel e Tim Merlier. Brutta giornata, invece, per Alaphilippe, protagonista di una caduta rovinosa che lo costringe a ritirarsi ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 31 agosto 2022) L’ australianotrionfa nella, la Alimentation-Cabo de Gata di 192 km, precedendo Danny Van Poppel e Tim Merlier. Non cambia la classifica generale dove Evenepoel è sempre il leader. Da segnalare la brutta caduta di Alaphilippe che lo ha costretto al ritiro.: COSA È ACCADUTO? La frazione odierna premia l’australianochela prima gara della sua carriera. La volata parte all’ultimo km con il corridore della Bikeexchange-jayco che riesce a precedere per un soffio Danny Van Poppel e Tim Merlier. Brutta giornata, invece, per Alaphilippe, protagonista di una caduta rovinosa che lo costringe a ritirarsi ...

