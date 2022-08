Una vita anticipazioni: Valeria tornerà insieme a Rodrigo? (Di mercoledì 31 agosto 2022) Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata del primo settembre 2022 di Una vita? Come inizia questo mese in compagnia della soap di Canale 5? Lo scopriamo ovviamente con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della prossima puntata, in onda l’1 settembre su Canale 5 alle 14,10. Siamo giunto alla seconda parte dell’episodio 1444 e ormai mancano poche puntate al gran finale di Una vita con le ultime puntate di Acacias 38. Ultime puntate durante le quali scopriremo che cosa ne sarà di Genoveva e del suo bambino, che cosa faranno Valeria e David, qual è il vero piano di Aurelio. Insomma i colpi di scena arriveranno uno dopo l’altro. Ma iniziamo con la trama della puntata di Una vita per l’episodio di domani…Felipe e Dori ammettono di nutrire dei sentimenti l’uno per l’altra e si ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 31 agosto 2022) Pronti per scoprire che cosa succederà nella puntata del primo settembre 2022 di Una? Come inizia questo mese in compagnia della soap di Canale 5? Lo scopriamo ovviamente con leche ci rivelano proprio la trama della prossima puntata, in onda l’1 settembre su Canale 5 alle 14,10. Siamo giunto alla seconda parte dell’episodio 1444 e ormai mancano poche puntate al gran finale di Unacon le ultime puntate di Acacias 38. Ultime puntate durante le quali scopriremo che cosa ne sarà di Genoveva e del suo bambino, che cosa farannoe David, qual è il vero piano di Aurelio. Insomma i colpi di scena arriveranno uno dopo l’altro. Ma iniziamo con la trama della puntata di Unaper l’episodio di domani…Felipe e Dori ammettono di nutrire dei sentimenti l’uno per l’altra e si ...

