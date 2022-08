“Una Vita”, anticipazioni del 31 agosto: il debole di Guillermo (Di mercoledì 31 agosto 2022) “Una Vita” , nuovo appuntamento con la soap spagnola oggi 31 agosto subito dopo “Beautiful” su Canale 5. “Una Vita”, trama ed anticipazioni del 31 agosto Una Vita, anticipazioni 31 agostoLolita viene a sapere che Ramon ha ritirato dalla banca un’ingente quantità di denaro. Fabiana informa David che nel quartiere si terrà un’assemblea per decidere come comportarsi con Aurelio Quesada; dopo qualche tentennamento, l’uomo accetta di partecipare e di diventare il portavoce del quartiere. Guillermo confessa a Claudia di essere attratto da Azucena e la ragazza lo schiaffeggia. Nel cast: Montserrat Alcoverro, Juan Gareda, Elena Gonzales, Rubén de Eguia, Rubén de Eguia, Sara Sierra, Jordi Coll. Seguici su Google News L'articolo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 31 agosto 2022) “Una” , nuovo appuntamento con la soap spagnola oggi 31subito dopo “Beautiful” su Canale 5. “Una”, trama eddel 31Una31Lolita viene a sapere che Ramon ha ritirato dalla banca un’ingente quantità di denaro. Fabiana informa David che nel quartiere si terrà un’assemblea per decidere come comportarsi con Aurelio Quesada; dopo qualche tentennamento, l’uomo accetta di partecipare e di diventare il portavoce del quartiere.confessa a Claudia di essere attratto da Azucena e la ragazza lo schiaffeggia. Nel cast: Montserrat Alcoverro, Juan Gareda, Elena Gonzales, Rubén de Eguia, Rubén de Eguia, Sara Sierra, Jordi Coll. Seguici su Google News L'articolo ...

