Una tecnica chirurgica mininvasiva migliora la qualità della vita dei pazienti con tumori al retto

AGI È tornata a casa dopo otto giorni di degenza in ospedale la prima paziente in Sardegna, una donna di 67 anni affetta da un tumore del retto, operata a fine luglio con un'innovativa tecnica mininvasiva. La metodica consente di evitare la demolizione della zona perineale dell'ano, quindi la stomia definitiva che costringe a dipendere da un sacchetto per tutta la vita. La TaTme, acronimo inglese per Transanal total mesorectal excision, è stata impiegata per la prima volta nell'isola all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari su due pazienti, uno dei quali 'fragile'. Entrambi avevano un tumore del retto medio-basso e sono stati operati a distanza di un giorno l'uno dall'altro. Per il secondo, un uomo 78 anni che presentava una situazione clinica ...

