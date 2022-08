“Un Posto Al Sole”, trama ed anticipazioni del 31 agosto: la decisione di Niko (Di mercoledì 31 agosto 2022) “Un Posto Al Sole”, andrà in onda oggi 31 agosto l’episodio numero 6013 della soap italiana più longeva di tutti i tempi. “Un Posto Al Sole”, trama ed anticipazioni dell’episodio numero 6013 in onda il 31 agosto un Posto al Sole NikoNiko prende una clamorosa decisione. Intanto Franco si affida ad un aiutante inaspettato per scovare Lello Valsano. Filippo e Serena decidono di lasciare Maratea per rientrare a Napoli quando vengono sorpresi da un inatteso ritorno. Malgrado la sua intuizione sulla salute delle bufale si riveli esatta, Speranza continua a non essere presa in grande considerazione dal padre. Nel cast di Un Posto Al ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 31 agosto 2022) “UnAl”, andrà in onda oggi 31l’episodio numero 6013 della soap italiana più longeva di tutti i tempi. “UnAl”,eddell’episodio numero 6013 in onda il 31unalprende una clamorosa. Intanto Franco si affida ad un aiutante inaspettato per scovare Lello Valsano. Filippo e Serena decidono di lasciare Maratea per rientrare a Napoli quando vengono sorpresi da un inatteso ritorno. Malgrado la sua intuizione sulla salute delle bufale si riveli esatta, Speranza continua a non essere presa in grande considerazione dal padre. Nel cast di UnAl ...

