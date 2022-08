Un Posto al Sole, anticipazioni 5-9 settembre: istanti di forte apprensione (Di mercoledì 31 agosto 2022) Svelate le anticipazioni di Un Posto Sole dal 5 al 9 settembre 2022, ecco cosa succederà agli inquilini di Palazzo Palladini Sono tornate da poco in onda le nuove puntate di Un Posto al Sole, dopo una pausa estiva durata due settimane. Un tempo che ai tantissimi telespettatori è sembrato lunghissimo, curiosi di scoprire cosa succederà, soprattutto a causa degli ultimi avvenimenti. Ornella Bruni Un Posto al Sole (Screenshot da Facebook)Nell’ultimo episodio andato in onda prima della pausa avevamo visto Susanna e Viola dirigersi insieme verso la Procura, il figlio della Bruni invece era rimasto in auto. Alle loro spalle si era visto Nello Valsano con aria di vendetta, poco dopo gli spari. Finito proprio in quel momento non era noto chi ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 31 agosto 2022) Svelate ledi Undal 5 al 92022, ecco cosa succederà agli inquilini di Palazzo Palladini Sono tornate da poco in onda le nuove puntate di Unal, dopo una pausa estiva durata due settimane. Un tempo che ai tantissimi telespettatori è sembrato lunghissimo, curiosi di scoprire cosa succederà, soprattutto a causa degli ultimi avvenimenti. Ornella Bruni Unal(Screenshot da Facebook)Nell’ultimo episodio andato in onda prima della pausa avevamo visto Susanna e Viola dirigersi insieme verso la Procura, il figlio della Bruni invece era rimasto in auto. Alle loro spalle si era visto Nello Valsano con aria di vendetta, poco dopo gli spari. Finito proprio in quel momento non era noto chi ...

