Un grammo in meno di sale al giorno riduce il rischio di infarto e ictus (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ridurre il consumo di sale di solo un grammo al giorno per ridurre di molto i rischi legati a pressione arteriosa e patologie cardiovascolari. E’ quanto emerge da uno studio della Queen Mary University of London condotto in Cina e pubblicato sul BMJ Nutrition Prevention & Health, secondo cui un solo grammo in meno al giorno di sale può far calare il livello della pressione arteriosa sistolica mediamente di 1,2 mmHg. Secondo gli studiosi, se la riduzione di un grammo di sale fosse mantenuta fino al 2030 in Cina, dove ogni individuo consuma in media 11 grammi di sodio al giorno, si eviterebbero 9 milioni di ictus e infarti, di cui 4 milioni sarebbero fatali. Se la tendenza a consumare ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 31 agosto 2022) Ridurre il consumo didi solo unalper ridurre di molto i rischi legati a pressione arteriosa e patologie cardiovascolari. E’ quanto emerge da uno studio della Queen Mary University of London condotto in Cina e pubblicato sul BMJ Nutrition Prevention & Health, secondo cui un soloinaldipuò far calare il livello della pressione arteriosa sistolica mediamente di 1,2 mmHg. Secondo gli studiosi, se la riduzione di undifosse mantenuta fino al 2030 in Cina, dove ogni individuo consuma in media 11 grammi di sodio al, si eviterebbero 9 milioni die infarti, di cui 4 milioni sarebbero fatali. Se la tendenza a consumare ...

