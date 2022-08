Un click e via, da Bolzano a Catania boom di pagamenti con Carta per gli esercenti (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – Più sicuri, veloci e pratici. Ma i pagamenti effettuati con le transazioni con Carta si rivelano anche più economici. Soprattutto per i piccoli importi, infatti, le ‘carte’ sono le benvenute in cartoleria o al bar e in edicola, in taxi come nei negozi di abbigliamento. Senza contare le tante possibilità che danno quei servizi a valore aggiunto come il pay-by-link per le consegne a domicilio, gli ordini telefonici, le conferme delle prenotazioni e i servizi legati ai social (social commerce per vendite su Instagram e Facebook), strumenti a disposizione di tutti i piccoli esercenti per espandere il business senza grandi investimenti tecnologici. E per tutti gli esercenti, da Nord a Sud dello Stivale, l’obiettivo è facilitare gli acquisti, in una competizione di offerte e ‘facilities’ dove per tutti vale la ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 31 agosto 2022) (Adnkronos) – Più sicuri, veloci e pratici. Ma ieffettuati con le transazioni consi rivelano anche più economici. Soprattutto per i piccoli importi, infatti, le ‘carte’ sono le benvenute in cartoleria o al bar e in edicola, in taxi come nei negozi di abbigliamento. Senza contare le tante possibilità che danno quei servizi a valore aggiunto come il pay-by-link per le consegne a domicilio, gli ordini telefonici, le conferme delle prenotazioni e i servizi legati ai social (social commerce per vendite su Instagram e Facebook), strumenti a disposizione di tutti i piccoliper espandere il business senza grandi investimenti tecnologici. E per tutti gli, da Nord a Sud dello Stivale, l’obiettivo è facilitare gli acquisti, in una competizione di offerte e ‘facilities’ dove per tutti vale la ...

emmaasalvi : mia famiglia su Twitter: Genitori: @callmeroora @giorgjaav Coniuge: @lorenzomeliis Bambini: @sspermerii @notyourals… - lorenzomeliis : mia famiglia su Twitter: Genitori: @AntoVitiello @fr4ggie_ Coniuge: @emmaasalvi Bambini: @accountpepa… - telodogratis : Un click e via, da Bolzano a Catania boom di pagamenti con Carta per gli esercenti - ledicoladelsud : Un click e via, da Bolzano a Catania boom di pagamenti con Carta per gli esercenti - poimimolli : mia famiglia su Twitter: Genitori: @morettinoperoni @flvrossetti Coniuge: @roxanadelpercio Bambini: @c_olliona… -