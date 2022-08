Un cappuccino con Sconcerti: Milan sorpreso da un Sassuolo contro natura, CDK in Italia non potrà fare il centravanti (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il vero Milan lo vedremo nel derby. Ieri ha trovato una partita che non si aspettava. Il Sassuolo tiene di solito il pallone, non guarda l’avversario,... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 31 agosto 2022) Il verolo vedremo nel derby. Ieri ha trovato una partita che non si aspettava. Iltiene di solito il pallone, non guarda l’avversario,...

zazoomblog : Un cappuccino con Sconcerti: Milan sorpreso da un Sassuolo contro natura CDK in Italia non potrà fare il centravant… - sportli26181512 : Un cappuccino con Sconcerti: Milan sorpreso da un Sassuolo contro natura, CDK in Italia non potrà fare il centravan… - cmdotcom : Un cappuccino con Sconcerti: #Milan sorpreso da un #Sassuolo contro natura, #CDK in Italia non potrà fare il centra… - Marco49922370 : Chi è tra quelli che quando prendono il cappuccino al bar, la “schiumina “che rimane sul fondo della tazza, la racc… - Wonder__54 : @pdnetwork Al mattino si fa colazione con il cappuccino. Non con la grappa...... -