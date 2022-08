“Un Altro Domani”, trama ed anticipazioni del 31 agosto: la decisione di Carmen e Kiros (Di mercoledì 31 agosto 2022) “Un Altro Domani”, andrà in onda oggi 31 agosto il sessantaquattresimo episodio della prima stagione della soap iberica tra le novità dell’estate proposte da Canale 5 “Un Altro Domani”, trama ed anticipazioni del 31 agosto un Altro Domani 31 agostoJulia riceve una proposta molto allettante da una proprietaria di un negozio di mobili molto importante di Madrid, Leticia, che le chiede di diventare socie, ma a una condizione: spostare la bottega di Julia a Madrid e ingaggiare una nuova squadra di professionisti. Julia sa che accettare la proposta è l’unico modo per poter restituire i soldi del prestito che le ha dato la madre, Diana, ma questo comporterebbe andare contro i suoi ideali e lasciare in ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 31 agosto 2022) “Un”, andrà in onda oggi 31il sessantaquattresimo episodio della prima stagione della soap iberica tra le novità dell’estate proposte da Canale 5 “Un”,eddel 31un31Julia riceve una proposta molto allettante da una proprietaria di un negozio di mobili molto importante di Madrid, Leticia, che le chiede di diventare socie, ma a una condizione: spostare la bottega di Julia a Madrid e ingaggiare una nuova squadra di professionisti. Julia sa che accettare la proposta è l’unico modo per poter restituire i soldi del prestito che le ha dato la madre, Diana, ma questo comporterebbe andare contro i suoi ideali e lasciare in ...

AlfredoPedulla : #Acerbi: oggi #Zhang ha detto no, anche al prestito secco. C’è ancora tempo, ma oggi è no. Domani sarà un altro giorno - FBiasin : Domani, al termine della partita, Ionut #Radu riceverà il premio “Ho visto Maradona” (che tra l’altro non esiste) c… - NicolaPorro : ?? I geni di Bruxelles che vogliono bloccare i visti per i russi, le cantanti contro la Meloni e Il Domani sugli ita… - Salsidus : @aledevito Fogli di calcolo di Excel uno più complicato dell'altro. Sarà un account di backup dei il carro di Zani… - rxsvpvinx : @hurricharry praticamente io avevo già l’app con una carta inserita, solo che per prendere il biglietto domani user… -