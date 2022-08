Ultime Notizie – Ucraina, intesa su stop accordo visti Ue-Russia (Di mercoledì 31 agosto 2022) I ministri degli Esteri dell’Ue hanno raggiunto un accordo sulla sospensione dell’accordo con la Russia del 2007 per la facilitazione dei visti. Lo ha annunciato il capo della diplomazia europea Josep Borrell. La sospensione dell’accordo serve a prevenire lo “shopping dei visti” da parte di cittadini russi che cercano di entrare nell’Unione Europea attraverso Paesi membri con regole meno severe. La decisione arriva dopo settimane di pressione da parte dei Paesi membri confinanti con la Russia per fermare l’arrivo di cittadini russi in possesso di visti Schengen. La sospensione dell’accordo rende la procedura di ottenimento del visto più complicata, costosa e burocratica, oltre ad allungarne i tempi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di mercoledì 31 agosto 2022) I ministri degli Esteri dell’Ue hanno raggiunto unsulla sospensione dell’con ladel 2007 per la facilitazione dei. Lo ha annunciato il capo della diplomazia europea Josep Borrell. La sospensione dell’serve a prevenire lo “shopping dei” da parte di cittadini russi che cercano di entrare nell’Unione Europea attraverso Paesi membri con regole meno severe. La decisione arriva dopo settimane di pressione da parte dei Paesi membri confinanti con laper fermare l’arrivo di cittadini russi in possesso diSchengen. La sospensione dell’rende la procedura di ottenimento del visto più complicata, costosa e burocratica, oltre ad allungarne i tempi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts ...

Agenzia_Ansa : Un anno fa le ultime truppe Usa via da Kabul. 'La guerra è finita'. Ritiro completato con un giorno d'anticipo #ANSA - sole24ore : ?? Come annunciato ieri da Gazprom, dalle 5 ora italiana le forniture di gas dalla Russia verso l’Ue tramite il Nord… - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - Albus961 : RT @sole24ore: #Ucraina ultime notizie. Ungheria firma contratto con #Gazprom, +5,8 mln metri cubi. #Aiea prevede missione permanente a #Za… - fachetti3333 : RT @sole24ore: #Ucraina ultime notizie. Ungheria firma contratto con #Gazprom, +5,8 mln metri cubi. #Aiea prevede missione permanente a #Za… -